Bixos’un kurucu Ceo’su Mikail Emre Çalışkan: “Metaverse evreninde benzersiz bir proje yaptık.”

Mikail Emre Çalışkan'ın kurucusu ve CEO'su olduğu Bixos, yeni Metaverse projesini tanıttı. Çalışkan, "Benzersiz bir proje" olarak tanımladığı bu yeni proje ile kullanıcıların dünyanın herhangi bir yerindeki gayrimenkulleri ziyaret edebileceğini, satın alabileceğini ve satabileceklerini söyledi.



Kripto paralar ile NFT'lerin ardından artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik destekli Metaverse kavramının hayatımıza girmesiyle sanal arsalar bir yatırım aracına dönüştü. Kripto para dünyasının sunduğu fırsatları gören yatırımcılar, sanal arsalara yöneldi. Mikail Emre Çalışkan'ın kurucusu ve CEO'su olduğu Bixos da bu alanda öncü şirketler arasına girdi. Şirket, yeni metaverse projesini geçtiğimiz günlerde tanıttı.



"Geleceği şekillendirecek projeler inşaa ediyoruz."



Blockchain web 3.0, Metaverse ve NFT teknolojileri ile 100 trilyon dolarlık bir pazar hacmine sahip gayrimenkul piyasasının dijital birleşmesini temel alan Bixos şirketi, fiziksel dünya ile sanal dünyayı (Metaverse) bir araya getiriyor. Çalışkan, "Bixos Inc.'de mevcut trendler ve geleceği şekillendirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Yazılım ekibimiz ve blockchain uzmanlarımızla birlikte geleceği paydaşlarımızın önüne seriyoruz" diyor.



"Dünyanın dört bir yanındaki gayrimenkuller tek çatı altında."



Bixos'u geliştirmekteki hedeflerini "İnsanların blockhain tabanlı teknolojilere daha kolay ve anlaşılır bir şekilde erişim sağlaması" olarak açıklayan Mikail Emre Çalışkan, "Benzersiz bir proje" olarak tanımladığı çalışmayı şöyle anlatıyor: "Yeni Metaverse projemizi bixos.io 'da sergiledik. Binance akıllı zincir ağında geliştirdiğimiz, NFT kullanıcıları tarafından bir blok zincirinden diğerine geçmeden sınırsız keşifler oluşturmaya yönelik yaratıcı bir yaklaşım. Bixos'u, herhangi bir Bixos platformunda gerçekleştirilen işlemlerin bir aksama veya veri kaybı olmadan başarılı olmasını sağlayan doğrulanmış bir akıllı sözleşme ile Tronscan'in temsilcisi olarak tanımlayabiliriz. Bu sayede yatırımcılar proje sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki gayrimenkulleri ziyaret edebilecek, satın alabilecek ve hatta satabilecekler.



www.bixos.io

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