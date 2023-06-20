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Giriş Tarihi: 20.6.2023 17:22

Bize Sorun yılın programı oldu

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından 15’incisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Törende 14 dalda ödül verildi.

Bize Sorun yılın programı oldu

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in hazırladığı ve A Para'da yayımlanan 'Bize Sorun' programı 'Yılın Ekonomi Programı' ödülünün sahibi oldu.

Faruk Erdem ödülünü Türkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon'un elinden aldı. Faruk Erdem Bize sorun programında Her Cuma akşamı 20.00 ile 21.00 saatleri arasında çalışma hayatı, tüketici hakları ve vergi konularındaki gelişmeleri anlatıp izleyicilerin sorularını cevaplıyor.

Öte yandan aynı etkinlikte Sabah Gazetesi muhabiri Betül Alakent "Özelde öğretmen maaşı bakıcı maaşının altında" haberi ile Namık Ahıska Özel Ödülü'ne layık görülürken, Sabah Gazetesi sayfa tasarımcısı Seçil Kaya ise "Putin'den kaçarken kömüre tutundular" haber tasarımı ile Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

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Bize Sorun yılın programı oldu
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