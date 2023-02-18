BM Gıda ve Tarım Örgütü’nden Türk çiftçiler için yardım çağrısı

Genel merkezi İtalya'da bulunan FAO'dan dün yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 10 ildeki kırsal toplulukların ihtiyaçlarına odaklanarak gıda üretimine hızlı bir şekilde devam etmek ve genel gıda değerini eski haline getirmek için çalışmalara başladığını belirtti. FAO sulama sistemleri, çiftlik hayvanları yetiştirme altyapısı, yem üretim tesisleri, yollar, pazarlar ve depolama kapasitesi dahil olmak üzere depremden zarar gören tarım sektörü altyapısının iyileştirilmesine yönelik sonraki adımları belirlemek için Hükümet ile yakın bir şekilde çalıştığını ifade etti.

KIRSAL KESİMDEKİ 900 BİN KİŞİ

Suriye için de 10 milyon dolar yardım çağrısında bulunan FAO, depremlerin verdiği hasarın gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek ilk 3 aylık acil çalışma planıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Her iki ülkedeki faaliyetler, bir ila üç ay boyunca tarımsal girdiler (hayvan yemi, tohum, fide, gübre, yakıt, alet, ekipman), veterinerlik bakımı (hayvancılık tedavisi ve aşılama) ve koşulsuz nakit transferleri sağlamaya odaklanacaktır.

Birleşmiş Milletler Türkiye Hızlı Çağrısı kapsamında FAO, önümüzdeki üç ay içinde acil geçim desteği ve koşulsuz nakit transferleri ile etkilenen on ilin tamamında kırsal kesimde yaşayan 900.000 kişiye ulaşmak için 25 milyon dolar istiyor."