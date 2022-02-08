BMD ve Trendyol’dan e-ihracat hamlesi

E-TICARET platformu Trendyol
, Birleşmiş Markalar Derneği
(BMD) işbirliği ile BMD üyesi markaları global pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor. BMD'den yapılan açıklamaya göre, BMD üyesi Türk markaları, Trendyol aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca müşteri ile buluşacak. BMD Başkanı Sinan Öncel
, Trendyol ile perakende sektörüne finansman, pazarlama ve eğitim desteği için başlattıkları işbirliğini bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin
ise Türk ürünleri ve üreticilerini yurt dışıyla buluşturmanın en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti. Yurt dışındaki milyarlarca tüketiciye satış yapma imkânının büyük önem taşıdığını kaydeden Çağlayan Çetin, "BMD üyesi Türk markalarının ürünlerini global pazarda milyonlarca müşteriyle buluşturacağız" diye konuştu.