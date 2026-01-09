BM’den Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonomiye ilişkin 2026 beklentilerini paylaştı.

BM'nin yayımladığı "Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2026" raporuna göre, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,7 oranında büyümesi bekleniyor. Bu oran, 2025'te öngörülen yüzde 2,8'in altında kalırken, pandemi öncesi ortalaması olan yüzde 3,2'nin de belirgin şekilde gerisinde yer alıyor. Raporda, 2027 için büyüme beklentisi ise yüzde 2,9 olarak açıklandı.

BM, ticaret gerilimleri ve mali zorlukların ekonomik görünüm üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu. ABD'de geçen yıl artan tarifelere rağmen beklenenden güçlü bir direnç gözlemlendiği, özellikle güçlü tüketici harcamaları ve gerileyen enflasyonun büyümeyi desteklediği ifade edildi. Ancak yapısal kırılganlıkların sürdüğü ve bu durumun kalıcı yavaş büyüme riski yarattığına dikkat çekildi.

Raporda, yatırım eksikliği ve sınırlı mali manevra alanının ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğu; bunun da küresel ekonomiyi pandemi öncesine kıyasla daha düşük tempolu bir büyüme patikasına sürükleyebileceği belirtildi.

Ticaret gerilimlerinde kısmi bir yumuşama yaşansa da, yüksek tarifeler ve artan makroekonomik belirsizliklerin 2026'da daha belirgin etkiler yaratabileceği kaydedildi.

Finansal koşullarda parasal gevşeme ve iyileşen piyasa algısıyla birlikte bir rahatlama görülse de, yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmelere bağlı olarak bazı sektörlerde yüksek değerlemelerin risk oluşturduğu uyarısı yapıldı.

Ayrıca, birçok gelişmekte olan ülkenin yüksek borç seviyesi ve artan borçlanma maliyetleri nedeniyle politika alanının daraldığı vurgulandı.

Raporda, küresel ticaretin 2025 yılında yüksek düzeydeki politika belirsizlikleri ve artan tarifelere rağmen yüzde 3,8 oranında artarak beklentilerin üzerinde bir performans gösterdiği kaydedildi. Bu yükselişin, yılın başında sevkiyatların erkene alınması ve hizmetler ticaretindeki güçlü seyrin etkisiyle gerçekleştiği belirtildi. Ancak 2026 yılı için ticaretteki büyümenin ivme kaybederek yüzde 2,2 ile sınırlı kalacağı öngörüldü.

FİYAT BASKILARI DEVAM EDİYOR

Raporda ayrıca, küresel ölçekte dezenflasyon süreci devam etse de yüksek fiyatların hâlâ önemli bir sorun teşkil ettiği vurgulandı. Manşet enflasyonun 2024'te yüzde 4'ten, 2025'te yüzde 3,4'e ve 2026'da yüzde 3,1'e gerilemesinin beklendiği ifade edilirken, bu yüksek fiyat seviyelerinin reel gelirleri olumsuz etkilemeye devam ettiği kaydedildi.

ABD, AB VE ÇİN İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİ

Rapora göre, ABD ekonomisinin 2026'da yüzde 2, 2027'de ise yüzde 2,2 oranında büyümesi bekleniyor. Bu beklentilerin, 2025'teki yüzde 1,9'luk tahminin hafif üzerinde olduğu belirtilirken, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın ekonomik ivme üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin ise 2026'da yüzde 1,3, 2027'de yüzde 1,6 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu oranların, 2025'teki yüzde 1,5'lik beklentinin altında kalması dikkat çekerken, ABD'nin uyguladığı yüksek tarifeler ve süregelen jeopolitik risklerin ihracat üzerindeki olası olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Çin ekonomisine ilişkin beklentiler ise 2026 yılı için yüzde 4,6, 2027 için yüzde 4,5 büyüme yönünde şekillendi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ

BM raporunda Türkiye ekonomisine yönelik beklentilere de yer verildi. 2025 yılında yüzde 3,7 büyüdüğü tahmin edilen Türkiye ekonomisinin, 2026'da yüzde 3,9 ve 2027'de ise yüzde 4,1 oranında büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, Türkiye'de ekonomik büyümenin ılımlı bir seyir izlemesinin beklendiği vurgulanırken, sıkı para politikasına rağmen 2025 yılında iç talebin güçlü kaldığı ve tüketici güveninin 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek düzeyine ulaştığı ifade edildi.

Enflasyona ilişkin değerlendirmede ise, fiyat artışlarının gerileme eğiliminin sürdüğü ancak 2026 yılında enflasyonun hâlâ çift haneli seviyelerde kalmasının muhtemel olduğu kaydedildi.