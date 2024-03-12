Bodrum yatırımcıların adresi olmaya devam ediyor

Türk turizminin en popüler destinasyonlarından Bodrum, yeni yatırımların adresi olmaya devam ediyor. Son olarak Shelton Bodrum 30 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirdiği 104 villadan oluşan projesinin tanıtımını Raffles İstanbul'da gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Shelton Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kırkıncıoğlu, "Projeyle ulaşılabilir lüksü erişilebilir hale getirdik" dedi. Bodrum'da her biri 3+1, 140 metrekareden oluşan toplam 104 adet villa inşaatının yapımına devam ettiklerini Kırkıncıoğlu, lüks konut alanında mimari ve tasarımın ön plana çıktığı özellikle pandemi sonrasında oluşan yatay mimariye olan ilginin artması ile Bodrum'da kendilerine ait olan arsa üzerine Shelton Bodrum projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Pandemi döneminde öğrendiklerinden yola çıkarak oluşan farkındalıkların yaşanabileceği ulaşılabilir lüks alanlarını nasıl projelendireceklerini çalışmaya başladıklarını söyleyen Kırkıncıoğlu; "Çalışırken ulaşılabilir lüksü en optimize şekilde nasıl erişilebilir hale getirebileceğimize odaklandık. Erişilebilir lüksün en önemli kırılma noktası olarak arsaların mutlaka bize ait olması gerektiğini gördük" diye konuştu.