BoE’den stablecoin düzenlemesi

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), sektörden gelen baskıları hafifletmek için stablecoin düzenlemelerinde planlanan bazı kısıtlamaları gevşetmeye hazırlandığını açıkladı.

BoE Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ilk tekliflerin "aşırı ihtiyatlı" olmuş olabileceğini söyledi.

Daha önce bireyler için 20 bin sterlin, şirketler için ise 10 milyon sterlin olarak önerilen stablecoin bulundurma limitleri yeniden gözden geçirilecek.

BoE ayrıca stablecoin rezerv varlıklarının en az yüzde 40'ının faiz getirisi olmayan merkez bankası mevduatlarında tutulmasına yönelik şartı da yeniden değerlendiriyor.

