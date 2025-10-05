Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, katıldığı bir televizyon programında THY'nin Boeing ve Airbus ile yaptığı anlaşmaların, havacılığın rotasını nasıl değiştireceği konusunda değerlendirmede bulundu."2033 yılında uçak sayımız 813'e çıkacak, hedefimiz bu diyen" Bolat, son dönemde gündemde olan Boeing anlaşması ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"Biz Boeing'le 2.5 yıldır görüşüyoruz. Hatta 1.5 yıl önce Boeing ile fiyat konusunda anlaşmıştık. Motor konusu ise açık kalmıştı. Motorla ilgili iki anlaşma yapılır. Özellikle uçağın kanadına takılan motor için çetin pazarlıklar yapılıyor. İkinci önemli konu ise motorun bakımı. Bu motorlar 5 yılda bir bakıma gider. 30 yılda, 6 bakım yapılıyor. Bakım anlaşmanızın olması lazım. Uçak siparişimizle politikanın doğrudan ilgisi yok. Biz kendini ispat etmemiş uçaklar almıyoruz. 225 uçak alıyoruz, bunun 75'inin imzasını attık, çünkü motor anlaşmalarımız hemen hemen bitti. Bunun 50'si kesin, 25'i ise opsiyon. Ayrıca 150 tane de dar gövde alacağız. 777'nin test uçuşları devam ediyor. 'Bu kadar büyük bir uçağa ne kadar ihtiyacımız olur' bunun çalışmaları devam ediyor. Erdoğan-Trump zirvesinde THY ile ilgili bir şey konuşulmadı. Boeing ile anlaşmamız bitmişti."Türkiye'deki en büyük ikinci holdingi olduklarını ve 100 bine yakın çalışanlarının bulunduğunu anlatan Ahmet Bolat, "Şuan verdiğiniz siparişlerde 2033 yılında takvim veriyorlar. Üreticilerle pazarlığa başladık. Bizim geçmişten de üreticilerle yaptığımız çalışmalar olduğu için fiyatların nereye geldiğini görüyoruz. 2023 yılının son aylarında ise Airbus'a 355 adet uçak siparişi verdik" şeklinde konuştu.