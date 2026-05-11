BofA ve Goldman Sachs’tan Fed tahminlerinde güncelleme

ABD ekonomisinden gelen son veriler, yaklaşık 10 haftadır devam eden Orta Doğu savaşının dezenflasyon süreci üzerindeki etkisini ortaya koyarken, piyasalardaki Fed beklentileri de yeniden şekillendi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, nisan ayında istihdam artışı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı. Veriler, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda hareket alanını daralttı.

BOFA FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYOR

Verilerin ardından BofA Global Research, Fed'e ilişkin beklentilerini güncelledi.

Kurum, 2026 yılı boyunca Fed'in "bekle-gör" yaklaşımını sürdüreceğini öngördü. BofA'ya göre ilk faiz indirimleri ancak Temmuz ve Eylül 2027'de gerçekleşecek ve her biri 25 baz puan olacak.

GOLDMAN SACHS İLK İNDİRİMİ ARALIK AYINA ERTELEDİ

Goldman Sachs ise daha önce Eylül 2026 olarak açıkladığı ilk faiz indirimi tahminini Aralık 2026'ya çekti.

Banka, ikinci faiz indiriminin ise Mart 2027'de yapılmasını bekliyor.

Analistler, iş gücü piyasasında bu yıl yeterli yavaşlama görülmemesi halinde faiz indirimlerinin tamamen 2027 yılına kalabileceği uyarısında bulundu.

FED İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Fed'in 29 Nisan'da gerçekleştirdiği son toplantı, kurum içindeki fikir ayrılıklarını da ortaya koydu.

Politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulması kararı, 1992'den bu yana en çekişmeli oylamalardan biri olarak değerlendirildi.

Fed Başkanlığı görevini devralması beklenen Kevin Warsh'ın düşük faiz yanlısı bir yaklaşım sergileyeceği belirtilirken, BofA analistleri mevcut veri akışının Warsh'ın hareket alanını sınırladığını ifade etti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör