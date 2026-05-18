Bölgede enerjiye 100 milyar TL yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradesiyle başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci meyvelerini vermeye başladı. Yıllarca terör belasından kaçan ve memleketlerine yatırım yapamayan iş insanları şimdi bölgeye akın ederek sanayi tesisleri kurmaya başladı. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Terörden dolayı bölgeden uzak kalan iş insanları çok hızlı şekilde dönüyorlar. Yatırımlar artınca bölgede enerji talebi de hızla arttı. Talebi karşılamak ve altyapı iyileştirmeleri için Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'a 100 milyar TL'lik yatırım yapacağız" dedi. Güneydoğu'daki 6 ile elektrik hizmeti veren Dicle Elektrik'in Genel Müdürü Yaşar Arvas, 4'üncüsü Şanlıurfa'da düzenlenen DicleFest kapsamında bir araya geldiği gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

DÖNÜŞLER HIZLANDI

Terörsüz Türkiye süreciyle bölgede yatırımların hız kazandığına işaret eden Arvas, "Terörden dolayı uzak kalan iş adamları çok hızlı şekilde bölgeye dönüyor. Bölge, sanayi anlamında da çok ciddi bir merkez haline geliyor" ifadelerini kullandı. Sanayi yatırımları ile birlikte bölgede enerji talebinin de arttığını kaydeden Arvas, şirketin önümüzdeki beş yılda 100 milyar TL'lik yatırım yapacağını anlattı. Bütçenin 60 milyar TL'sini kırsala ayırdıklarını ve bu bütçeyle 5 bin köy ve 300 bin abonenin altyapı dönüşümünü hedeflediklerini anlatan Arvas, aynı dönemde şebeke otomasyonu ve teknoloji yatırımları için de 12 milyar TL'lik bir kaynak ayrılmasını planladıklarını söyledi. Kırsal dönüşüm ve otomasyon yatırımlarının, kayıpkaçakla mücadelede güçlü bir araç olduğuna dikkat çeken Arvas, "Özelleştirme öncesinde hizmet bölgemizde yüzde 76 seviyelerinde bulunan kayıpkaçak oranını, altyapı yatırımları, akıllı şebeke uygulamaları, uzaktan izleme sistemleri ve teknoloji destekli saha denetimleriyle 2025 sonu itibarıyla yüzde 35 seviyesine indirdik" dedi. Arvas, 25 bin çiftçinin kaçak kullanımda başını çektiği tarımsal sulamadaki kaçak oranının yüzde 75-80'lerde olduğunu söyleyerek, beş yılın sonunda bunu yüzde 20-25'lere indirmeyi hedeflediklerini aktardı.





HİLVAN'DA KRİPTO ÜRETİM TESİSİ BULUNDU

KAÇAK kullanımın farklı alanlarda da karşılarına çıktığını belirten Arvas, "Bir dönem bölgemiz kripto para üret-i minde adeta merkez haline gelmişti. Kaçak kullandıkları için bedava elektrikle yoğun üretim yapılıyordu. Son dönemde bu faaliyetler azaldı ancak tamamen bitmiş değil. Geçtiğimiz ay Şanlıurfa Hilvan'da 4-5 kaçak kripto tesisi tespit ettik. Bu tür faaliyetlere yönelik denetimler sürüyor" dedi.