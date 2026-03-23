Bölgedeki gerilime rağmen Almanların tercihi Türkiye
Orta Doğu'daki gerilime rağmen Alman turistler tatil planlarından vazgeçmiyor. Türkiye, güvenli ve fiyat-performans dengesi yüksek destinasyon olarak 2026 yaz sezonunda en çok tercih edilen ülke oldu. Alman Seyahat Acenteler i Birliği (DRV), Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin turizme etkisini değerlendirdi. Analize göre, küresel risklere rağmen Alman turistlerin seyahat talebi güçlü kalırken, Türkiye gibi güvenli destinasyonlara yönelim dikkat çekti. DRV verilerine göre, mayıs-ekim dönemini kapsayan yaz sezonunda hem ciro hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler destinasyon Türkiye oldu. Türkiye'yi, İspanya ve Yunanistan takip etti.
