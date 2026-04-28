Bölgesel yönetim merkezini taşıyana 20 yıl vergi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez" vizyonunun ayrıntıları netleşti. Transit ticarette kurumlar vergisi İstanbul Finans Merkezi'nde sıfırlanacak. Finans merkezi dışında bu oran yüzde 5 olacak. Yüzde 25 olan kurumlar vergisi ihracatçılar için yüzde 14, imalatçı ihracatçılar için ise yüzde 9 olarak uygulanacak. Küresel şirketler, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşırsa 20 yıl kurumlar vergisinden muaf olacaklar. Gelirin yüzde 80'inin yurtdışından sağlanması halinde bu merkezlerde çalışanlara asgari ücretin 4 katına kadar vergi sıfırlanacak. Yurtdışında yaşayan ve son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefi olmayan kişilerin Türkiye'ye gelmeleri halinde 20 yıl boyunca yurtdışı kaynaklı gelir ve kazançları için Türkiye'de vergi alınmayacak. Bu kişilerin eğer varsa yalnızca ülke içi gelirleri vergilendirilecek, veraset yoluyla intikal vergisi yüzde 1 olarak uygulanacak. Hizmet ihracatında vergi istisnası yüzde 100'e çıkıyor.

TÜRKİYE İSTİKRARINI KORUYOR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez" basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin üretim, ticaret ve dağıtım alanlarında giderek merkezi bir üs haline geldiğini belirterek, "Bu kapsamda, ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla yeni hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de teşviklerle Türkiye'nin Singapur, Hong Kong ve Hollanda gibi ülkelerle rekabetçi bir ticaret merkezi olarak uyumlanmasının amaçlandığını söyledi. Şimşek, atılan adımların bir teşvik paketi değil, bir ekonomik konumlandırma stratejisi olduğunu söyledi.

İŞTE YATIRIMCILARA SUNULAN TEŞVİKLER

DAHA FAZLA SERMAYE GELECEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, uluslararası ticari ilişkileri ile mal ve hizmet ihracatı yapan sektörlerin rekabet gücünü desteklemek ve daha fazla yabancı sermaye çekmek için gerekli önlemleri almak konusunda elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Ticaret koridorları ve Orta Koridor bağlamında Türkiye'nin, bugüne kadar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaştırma ve altyapı sistemine yaklaşık 300, enerji üretimi alanına da 200 milyar dolar yatırım yaptığını kaydeden Bolat, alternatif ticaret koridorlarıyla ilgili çalışmalara başladıklarını vurguladı.

YABANCILAR UZAKTAN ŞİRKET KURABİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Tech Visa" programı kapsamında dijital şirketlerin kuruluş süreçlerinin sadeleştirilip, tüm bürokratik engellerin ortadan kaldırıldığını belirterek, "Yabancı yatırımcılar pasaport temelli kimlik doğrulama süreciyle tamamen uzaktan şirket kurabilecek. Girişimciler operasyonel maliyetlerini azaltan sanal ofis hizmetlerine ve otomatik muhasebe altyapısına erişebilecek. Dijital şirket üyeleri, 'Terminal İstanbul Projesi' kapsamında özel ayrıcalıklardan yararlanacak." dedi.