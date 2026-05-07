Borsa 15 bin puanı aşarak rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda bayram havası estirdi. İçeride de CHP'nin kurultay ceza davasının ertelenmesinin risk iştahını perçinlemesiyle birlikte Borsa İstanbul'da endeks tarihinde ilk defa 15 bin puanı geçerek rekor kırdı. Bankacılık hisseleri lokomotifliği üstlenirken endeks gün içerisinde yüzde 3,7 yükselerek tarihinin en yüksek kapanışına imza attı.

RİSK PRİMİ GERİLEDİ

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güven veren duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, borçlanma maliyetleri de geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), geçen ayı 249 baz puandan tamamlamasının ardından bu ay 244 baz puan seviyelerine indi. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen ay toplam 365 milyon dolarlık tahvil, 1 milyar 120 milyon dolarlık ise hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Piyasaların şu anda barışı fiyatladığını belirten analistler, endeksin kısa vadede ilk hedefinin 16 bin puan olduğu görüşünde.

PETROL VE GAZ ÇAKILDI

Ortadoğu'da barış umudunun artması enerji piyasalarına da olumlu yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11 düşerek 97 dolara kadar geriledi. Avrupa gaz fiyatları, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek istediğine ilişkin haberin ardından yaklaşık yüzde 12,5 düştü. Altının ons fiyatı da yüzde 3'ten fazla yükselerek 4 bin 700 dolara çıktı.