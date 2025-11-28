Borsa dolandırıcılarına operasyon! SPK adına sahte paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı

Bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlenen kişilere yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu raporlarıyla bir sanayi şirketinin pay piyasasında olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiği, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapılarak yapay artış veya düşüşlere sebebiyet verilerek yatırımcıların zarara uğratıldığı tespit edildi.

6 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Diyarbakır'da şüphelilere ait belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

"MÜCADELENİN DOZUNU ARTIRACAĞIZ"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek borsa da manipülasyona karşı mücadelenin dozunu artıracaklarını söylemişti.