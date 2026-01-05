Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

REKOR TAZELEDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,97 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,59 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle işlem hacmi düşük seyretti. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlü kalması, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerindeki azalma ile petrol fiyatlarındaki gerilemenin dünya genelinde süren enflasyonla mücadeleye destek vereceği beklentileriyle pozitif seyrediyor. Söz konusu gelişmelerin yurt içi piyasalara da yansıdığı görülürken, beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından BIST 100 endeksi gün içinde 11.726,18 puanı görerek rekor tazeledi ve günü rekor seviyeden tamamladı.