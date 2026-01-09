Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 157,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

8 GÜNLÜK POZİTİF SEYİR

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi teknoloji endeksi öncülüğünde 12.200,95 puanı görerek rekor tazeledikten sonra günü ve haftayı 8 günlük pozitif seyrini koruyarak rekor seviyeden tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı sanayi üretim endeksi, Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanan istihdam verilerine çevrilirken, ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi arttı. ABD'de işsizlik oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e düştü. İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.