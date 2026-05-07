Giriş Tarihi: 7.05.2026 19:51

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazanarak 15.040,25 puanla rekor seviyeden tamamladı.

AA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel genele yayılan alımların etkisiyle 15.050,42 puanı görerek rekorunu tazelerken, günü de 15.040,25 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verilerinin yanı sıra Almanya'da ticaret dengesi ve sanayi üretimi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 14.900 ve 14.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
