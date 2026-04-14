Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Orta Doğu'daki müzakerelere ilişkin iyimserliğin etkisiyle günü pozitif bir seyirle tamamlarken, yatırımcıların odağı IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki temaslarına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.