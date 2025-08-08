Borsa İstanbul 11 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da
BIST 100
endeksi
dün bir
yıl sonra ilk
kez 11 bin puanı gördü. Borsa İstanbul,
en son Temmuz 2024 tarihinde bu seviyeleri
görmüştü. Halen BİST 100'de rekor
11 bin 252 puan. Merkez Bankası'nın faiz
indirimine geçmesi ve indirimlerin devam
edeceği beklentisi yatırımları mevduattan
borsaya ve diğer enstrümanlara çekmeye
başladı. Dün açılışın ardından gelen alımlarla
birlikte yükselişini sürdüren BIST
100 endeksi 11.044 puan seviyesine kadar
yükseldi. Böylelikle kritik 11.000 eşiği de
aşılmış oldu. BİST bugün 11 bin 27 puana
kadar yükseldi. Başka bir deyişle BİST
tarihi zirvesinden sadece yüzde 2.3 oranında
geride seyrediyor. Böylece BİST
bir yılın zirvesine çıkmış oldu. Bankacılık
endeksi liderliğinde yükselişini sürdüren
BİST günü yüzde 0.50 puanlık artışla
10.956 puandan kapattı.