Borsa İstanbul 11 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün bir yıl sonra ilk kez 11 bin puanı gördü. Borsa İstanbul, en son Temmuz 2024 tarihinde bu seviyeleri görmüştü. Halen BİST 100'de rekor 11 bin 252 puan. Merkez Bankası'nın faiz indirimine geçmesi ve indirimlerin devam edeceği beklentisi yatırımları mevduattan borsaya ve diğer enstrümanlara çekmeye başladı. Dün açılışın ardından gelen alımlarla birlikte yükselişini sürdüren BIST 100 endeksi 11.044 puan seviyesine kadar yükseldi. Böylelikle kritik 11.000 eşiği de aşılmış oldu. BİST bugün 11 bin 27 puana kadar yükseldi. Başka bir deyişle BİST tarihi zirvesinden sadece yüzde 2.3 oranında geride seyrediyor. Böylece BİST bir yılın zirvesine çıkmış oldu. Bankacılık endeksi liderliğinde yükselişini sürdüren BİST günü yüzde 0.50 puanlık artışla 10.956 puandan kapattı.

