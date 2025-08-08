Borsa İstanbul 11 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'daBIST 100endeksidün biryıl sonra ilkkez 11 bin puanı gördü. Borsa İstanbul,en son Temmuz 2024 tarihinde bu seviyelerigörmüştü. Halen BİST 100'de rekor11 bin 252 puan. Merkez Bankası'nın faizindirimine geçmesi ve indirimlerin devamedeceği beklentisi yatırımları mevduattanborsaya ve diğer enstrümanlara çekmeyebaşladı. Dün açılışın ardından gelen alımlarlabirlikte yükselişini sürdüren BIST100 endeksi 11.044 puan seviyesine kadaryükseldi. Böylelikle kritik 11.000 eşiği deaşılmış oldu. BİST bugün 11 bin 27 puanakadar yükseldi. Başka bir deyişle BİSTtarihi zirvesinden sadece yüzde 2.3 oranındageride seyrediyor. Böylece BİSTbir yılın zirvesine çıkmış oldu. Bankacılıkendeksi liderliğinde yükselişini sürdürenBİST günü yüzde 0.50 puanlık artışla10.956 puandan kapattı.