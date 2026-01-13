Borsa İstanbul 2026’ya hızlı başladı 7 günde 1.5 trilyonluk yükseliş

Geçtiğimiz yılı yüzde 14.5'lik yükselişle kapatarak yüzde 30.89 olan yılık enflasyonun yarısı kadar performans göstererek yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul 2026'ya çok hızlı başladı. Endeks yılın ilk 7 işlem gününde yüzde 9.6 yükselerek, 2025'in tamamındaki performansının yarısından fazlasına ulaşarak dün 12.350 puanı geçip tarihi rekor kırdı.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri 7 işlem gününde 1.5 trilyon lira arttı. Piyasa değerinde dolar bazındaki artış ise 30 milyar dolara ulaştı. Borsa İstanbul aynı zamanda bu yıl dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası oldu. Yıl başından bu yana Venezuella Borsası yüzde 158.8, Güney Kore Borsası ise yüzde 9.8 prim yaptı.

2026'DA HEDEFLER YÜKSEK

Makro ekonomik verilerdeki hızlı toparlanma ve artan yabancı ilgisi, bu yıla ilişkin beklentileri de güçlü kılıyor. Kararlılıkla uygulanan ekonomik programın sonuçlarının bu yıl daha da belirginleşeceğine vurgu yapılırken, alternatif yatırım araçlarının düşen getirisinin yatırımcı ilgisinin tekrar borsaya yönelmesini sağlayacağına vurgu yapılıyor. Özellikle düşen faiz oranları ile birlikte getiri arayışının hisse senedi piyasasına ilgiyi artırması beklenirken, son dönemde hızlanan halka arzlarla birlikte yatırımcı sayısının artacağı kaydediliyor. Uzmanlar bu yıl endeksin 16 bin seviyesinin üstünü test edebileceğini kaydediyor.

MAKRO VERİLER DESTEKLİYOR

Bu yıla ilişkin beklentilerin pozitife dönmesinde makroekonomik verilerdeki toparlanma başrolü oynuyor. Aralıkta yıllık enflasyon yüzde 30.89 ile 49 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 204.5 baz puanla Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla verdi. Cari dengenin ekimde de fazla vermesiyle birlikte, cari işlemler hesabı üst üste dördüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü. İhracatta rekor serisi sürerken, işsizlik 31 aydır tek hanede bulunuyor.

NOT ARTIRIMI BEKLENİYOR

Bölgesel gerilimlerde azalma eğilimi ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki güçlü duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, ülkenin borçlanma maliyetleri de geriliyor. Ekonomik programının bilançolar üzerindeki etkisinin azalmaya başlayacağına dikkat çeken analistler, enflasyonun yüzde 30'un altına gerileyeceği bu yıl Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin de devam edeceği görüşünde.

Risk priminin önümüzdeki günlerde 200 baz puanın altına inmesi beklenirken, 23 Ocak'ta Moody's ve Fitch Türkiye'ye ilişkin kredi notu kararlarını açıklayacak. İki kurumdan en az birinin not artırımına gidebileceğine işaret ediliyor. Endeksin dolar bazında 270'in üstüne çıktığı ve 285'te önemli bir direncin bulunduğu vurgulanırken, burasının aşılması halinde ilk hedefin 320 seviyesi olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKACAK

Küresel ölçekte gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkı para politikası döngüsünün sonuna yaklaşması ve faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlenmesi, 2026 yılında küresel likidite koşullarının gelişmekte olan ülkeler lehine evrilmesine zemin hazırlıyor. Bu ortamda, reel faiz avantajı sunan, büyüme potansiyeli yüksek ve değerleme iskontosu barındıran ülkelerin sermaye akımlarından daha olumlu etkilenmesi beklenirken, Türkiye bu grupta öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. CDS düşüşü ve faiz patikasına ilişkin netlik, yabancı yatırımcı açısından Türkiye piyasalarına giriş için kritik eşiklerin aşılmasını sağlayabilir. Artan yabancı ilgisi, piyasa likiditesini ve fiyat keşfini destekleyerek seçilmiş hisselerde yukarı yönlü hareketleri hızlandırabilir.

YABANCI GERİ DÖNDÜ

Endeksin performansının enflasyon ve alternatif yatırım araçlarına göre zayıf kaldığı 2025'te yabancıların piyasaya geri döndüğü dikkat çekti. Yabancılar 2025'te Borsa İstanbul'da 3 milyar 942 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancılar böylece 2017'den beri ilk defa bir yılı net alımla tamamladı. Yabancılar ayrıca 2012'deki 5.3 milyar dolarlık net alımdan sonra 2025'te en yüksek alıma imza attı. 2025'in tamamında en fazla net alım 817.5 milyon dolarla Aselsan, 510.5 milyon dolarla Turkcell'de yapıldı. 2025'te en fazla net satış 248.4 milyon dolarla Sasa'da gerçekleştirildi.