Borsa İstanbul Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi Tarafından Tanınmış Borsa Olarak Kabul Edildi

Haberler Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.04.2026 18:20

Borsa İstanbul, Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (His Majesty's Revenue and Customs - HMRC) tarafından ‘Tanınmış Borsa’ (Recognised Stock Exchange) olarak kabul edilmiştir. Tanınmış Borsa olarak özellikle Birleşik Krallık merkezli yatırımcılar nezdinde sermaye piyasalarımızın daha görünür ve erişilebilir olmasını hedefleyen Borsa İstanbul, bu adımıyla yabancı yatırımcıların piyasalarımıza olan ilgisini de artırma çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Borsa İstanbul'un 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edilmesiyle Birleşik Krallıkta yerleşik yatırımcıların sermaye piyasalarımızda yaptıkları yatırımlardan vergi avantajı elde edebilmeleri mümkün olacaktır. Bireysel tasarruf hesabı (Individual Savings Account) sahiplerinin "Tanınmış Borsalarda" yaptıkları yatırımlarından elde ettikleri gelirler Birleşik Krallık'ta vergiden muaf tutulmaktadır. Ayrıca "Tanınmış Borsalarda" işlem gören kira sertifikaları Birleşik Krallık'ta "Alternatif Finans Yatırım Tahvili" başlığı altında değerlendirilmektedir. Bu durum, yatırımcıların karar alma ve raporlama süreçlerini basitleştirerek uyum yükünü azaltmaktadır.

'Tanınmış Borsa" Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi tarafından belirli kriterleri karşılayan nitelikli borsalara atfedilen bir sınıflandırmadır. Herhangi bir borsanın "Tanınmış Borsa" olması, Birleşik Krallık vergi mevzuatı kapsamında resmi olarak tanındığı anlamına gelmektedir. "Tanınmış Borsalar" arasında "New York Borsası", "Nasdaq", "Euronext", "Londra Borsası", "Cboe Europe", "İsviçre Borsası", "Kore Borsası", "Singapur Borsası", "Hong Kong Borsası" ve "Japonya Borsa Grubu" gibi çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren önemli borsalar yer almaktadır.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
