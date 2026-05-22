Borsa İstanbul’da sert satış! BIST 100’de devre kesici uygulandı: Yüzde 6’lık kayıp...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,20 artışla 14.040,06 puandan başlamasına rağmen, mahkeme kararı sonrası yönünü hızla aşağı çevirdi.

İlk etapta kayıp yüzde 3'ü aşarken, gün içinde düşüş yüzde 6 seviyesinin üzerine çıktı. Bankacılık endeksinde ise kayıplar yüzde 8'i geçti.

DEVRE KESİCİ TETİKLENDİ, İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Gün içindeki sert satışların ardından Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, saat 17:42 itibarıyla devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Daha sonra işlemlerin kapanış seansı ve sürekli işlem yöntemiyle yeniden başlatıldığı ifade edildi.

GÜNÜ %6,05 KAYIPLA KAPATTI

Piyasalardaki satış baskısının ardından BIST 100 günü yüzde 6,05 düşüşle 13.164 puandan tamamladı.

RİSK PRİMİ VE TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ

Türkiye'nin kredi risk göstergesi olan 5 yıllık CDS primi 9 baz puan artarak 250 baz puana yükseldi. Aynı zamanda 5 yıllık dolar cinsi Eurobond faizleri de 14 baz puan artışla yüzde 6,77 seviyesine çıktı.

DÖVİZ KURU SINIRLI YÜKSELDİ

Dolar/TL kuru gün sonunda yüzde 0,01'lik sınırlı artışla 45,59 seviyesine yükseldi.

Piyasalarda bayram öncesi düşük likidite ve haber akışına bağlı volatilite dikkat çekti.

