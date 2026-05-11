Haberler Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul’dan 3 hisseye tedbir kararı
Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:45

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında üç hisse senedi için geçici işlem kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, üç hisse senedi için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında önleyici tedbir uygulanacağı bildirildi.

AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM KISITLAMASI GELDİ

Borsa İstanbul'un yaptığı duyuruya göre karar, piyasadaki aşırı fiyat hareketlerine karşı devreye alınan VBTS çerçevesinde alındı.

Açıklamada, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı , Dof Robotik Sanayi ve Türk İlaç ve Serum Sanayi paylarında 11 Mayıs 2026 tarihinden başlayarak 10 Haziran 2026 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacağı ifade edildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
