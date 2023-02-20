Borsa Nasıl Öğrenilir? Sıfırdan Borsa Öğrenmek İçin Ne Yapılır, Nereden Başlanır?

Borsa, bilinçli şekilde işlem yapılması gereken bir yatırım aracıdır. Bu kapsamda piyasada bulunan çok sayıda eğitim aracı vardır. Borsa nasıl öğrenilir? Borsa eğitimine sıfırdan başlanıp sindirerek eğitim icra edilmelidir. Sıfırdan borsa öğrenmeye nereden başlamalı? Borsanın takip edilmesi için öncelikle bir borsa hesabı açtırmanız gerekir. Borsa nasıl takip edilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Borsa Nasıl Öğrenilir?

Borsa eğitimine öncelikle borsanın ne olduğu konusu ile başlayabilirsiniz. Borsa, Borsa İstanbul üzerinden halka arz edilmiş şirketlerin hisse senetlerinin alınıp satıldığı bir platformdur. Borsada işlem yapmak için öncelikle bir borsa hesabınızın olması gerekir. Borsa hesabı açmak için bankaların yanı sıra aracı kurumlardan da istifade edebilirsiniz. Genellikle borsa hesapları aynı gün içinde açılır. Hesap açılmasını müteakip bu hesaba belli miktarda para göndermeniz gerekir. Gönderdiğiniz paranın borsa hesabınıza geçmesini müteakip borsada işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Sıfırdan Borsa Öğrenmeye Nereden Başlamalı?

Borsa eğitimlerinde iki tür hisse senedi analiz yöntemi vardır. Bu yöntemlerin ilki temel analiz, diğeri ise teknik analizdir. Temel analiz, ilgilendiğiniz hisse senedinin yatırım faaliyetleri, kar/zarar durumu gibi sayısal verileri kapsar. Teknik analiz ise ilgili hisse senedinin günlük, haftalık, aylık ya da yıllık hareketlerinden yararlanarak gelecekte ulaşacağı seviyeyi tespit yöntemidir. Temel ve teknik analiz hakkında bilgi sahibi olarak borsada doğru hisse senedini bulabilirsiniz. Alacağınız eğitim ile borsada para kaybetme riskini en aza indirebilirsiniz. Bu kapsamda SPK onaylı olan güvenilir kişi ve kurumlardan yararlanabilirsiniz.