Borsada 29 yılın en büyük yükselişi

Enflasyonun yüzde 30.89 olduğu geçtiğimiz yılı yüzde 14.5'lik yükselişle kapatarak yatırımcılarını reel olarak büyük zarara uğratan Borsa İstanbul, 2026'ya son 29 yılın en hızlı başlangıcıyla girdi. Borsada endeks ocak ayında yüzde 22.88 yükseldi. Böylece borsa 1997'den bu yana en büyük ocak ayı yükselişine imza attı. Endeks 1997'nin ocak ayında yüzde 64.4 prim yapmıştı.

DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Borsa İstanbul geçen hafta yüzde 6.51 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, ocak ayındaki yüzde 22.88'lik yükselişle de ikinci sırada yer aldı. Ocakta 489 hisse değer kazanırken, 144 hisse düştü. Ocak ayında en fazla değer kazanan hisse yüzde 158.5 ile Sarkuysan olurken, bu hisseyi yüzde 92.65 ile Kiler Holding izledi. Borsada ocak ayında yaşanan yükselişle birlikte şirketlerin piyasa değeri 3.2 trilyon lira arttı. Piyasa değerinde dolar bazındaki artış ise yaklaşık 70 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin piyasa değeri 20.7 trilyon lira ile zirveye ulaştı. Geçen hafta 18.838 puanla kapanış rekoru kıran endeks, 13.906 puanla da tarihi zirve yaptı. Günlük işlem hacminde 408 milyar lira ile, işlem miktarında ise 26 milyar 881 milyon adetle rekor kırıldı. Vadeli İşlem piyasasında da 266.5 milyar lira ile günlük hacim rekoru kırıldı.

YABANCI İLGİSİ ARTIYOR

Kararlılıkla uygulanan ekonomik programın sonuçları enflasyon başta olmak üzere tüm makro verilere yansırken, yabancıların da Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor. 16-23 Ocak haftasında yabancılar hisse senedi piyasasında 490.6, tahvilbono piyasasında ise 1 milyar 256 milyon dolarlık net alım yaptı. Yabancılar böylece borsada son 2 yılın en güçlü alımına imza attı. 26 Aralık-23 Ocak tarihleri arasındaki 4 haftada yabancılar yurtiçi piyasalarda 4.9 milyar dolarlık hisse senedi ile tahvil alımı yaptı. Aynı dönemde swap kaynarklı giriş ise 7.2 milyar dolar oldu. Böylece söz konusu 4 haftadaki net yabancı girişi 12.1 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte günlük yabancı girişi 576 milyon dolara ulaştı.

GEÇEN HAFTA TÜM REKORLAR KIRILDI

13.838: Kapanış rekoru

13.906: En yüksek seviye

408 milyar TL: Günlük işlem hacmi

26.9 milyar adet: İşlem miktarı

266.5 milyar TL: VİOP hacim rekoru

20.7 trilyon TL: Şirketlerin piyasa değeri

%22.88: 1997'den bu yana en büyük ocak ayı yükselişi

320.8: Endeks dolar bazında 2 Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.