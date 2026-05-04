Borsada 5 hissede tedbirler kalkıyor

Borsa İstanbul'un Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde daha önce çeşitli kısıtlamalara tabi tutulan 5 hisse senedinde uygulanan tedbirler kaldırıldı.

NORMAL İŞLEM DÖNEMİ BAŞLIYOR

4 Mayıs Pazartesi itibarıyla söz konusu hisseler üzerindeki tüm sınırlamalar kaldırılarak piyasalarda standart işlem esaslarına geri dönüyor.

3 HİSSEDE TÜM TEDBİRLER KALKTI

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş., Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. paylarında; kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi dahil tüm uygulamalar sona erdi.

2 HİSSEDE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI KALDIRILDI

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinde ise yalnızca kredili işlem yasağı kaldırılarak işlem kısıtlamasında gevşemeye gidildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör