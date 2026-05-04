Borsada 5 hissede tedbirler kalkıyor

Borsa İstanbul'un Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde daha önce çeşitli kısıtlamalara tabi tutulan 5 hisse senedinde uygulanan tedbirler kaldırıldı.
NORMAL İŞLEM DÖNEMİ BAŞLIYOR
4 Mayıs Pazartesi itibarıyla söz konusu hisseler üzerindeki tüm sınırlamalar kaldırılarak piyasalarda standart işlem esaslarına geri dönüyor.
3 HİSSEDE TÜM TEDBİRLER KALKTI
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş., Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. paylarında; kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi dahil tüm uygulamalar sona erdi.
2 HİSSEDE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI KALDIRILDI
Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinde ise yalnızca kredili işlem yasağı kaldırılarak işlem kısıtlamasında gevşemeye gidildi.