Borsada 5 rekorlu yükseliş

Borsa İstanbul, ateşkesle birlikte başlayan müzakere süreci ve Hürmüz Boğazı'nın tekrar gemi trafiğine açılmasıyla geçen haftayı 5 rekorla tamamladı. Endeksin son iki haftadaki yükselişi yüzde 12.76'ya ulaştı. Endeks 14.587 puanla tüm zamanların günlük ve haftalık kapanış rekorunı kırarken, 14.601 ile de gün içi zirveyi yeniledi. Geçen haftanın son işlem gününde 31.6 milyar adetle işlem miktarında da rekor kırılırken, şirketlerin piyasa değerinde de hem TL hem de dolar bazlı rekor kırıldı. Şirketlerin piyasa değeri 23.3 trilyon liraya ulaştı. Son iki haftada piyasa değerinde yaşanan artış 3.6 trilyon liraya ulaştı.