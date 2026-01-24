Borsada rayici olmayan dövizler için kur kararı! Vergi değerlemesinde esaslar netleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ile borçların 2025 yıl sonu itibarıyla değerlemesinde esas alınacak kurlar tespit edildi.

Buna göre, söz konusu yabancı paraların değerlemesinde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak. Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kur ilan edilmemesi halinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kurlar esas alınacak.

Bu kapsamda yapılacak değerlemelerde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru kullanılacak.

Vergi uygulamaları açısından bankalar, 31 Aralık 2025 itibarıyla yapacakları değerlemelerde, tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB'nin belirlediği esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını dikkate alacak.

Listede öne çıkan kurlar şöyle: