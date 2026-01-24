Borsada rayici olmayan dövizler için kur kararı! Vergi değerlemesinde esaslar netleşti

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca borsada rayici olmayan yabancı paralar ile bu paralar üzerinden doğan alacak ve borçların 2025 yıl sonu değerlemesinde uygulanacak kurlar belirlendi. Bakanlıkça kur ilan edilmediği durumlarda TCMB alış kurları esas alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ile borçların 2025 yıl sonu itibarıyla değerlemesinde esas alınacak kurlar tespit edildi.

Buna göre, söz konusu yabancı paraların değerlemesinde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak. Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kur ilan edilmemesi halinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kurlar esas alınacak.

Bu kapsamda yapılacak değerlemelerde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru kullanılacak.

Vergi uygulamaları açısından bankalar, 31 Aralık 2025 itibarıyla yapacakları değerlemelerde, tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB'nin belirlediği esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını dikkate alacak.

Listede öne çıkan kurlar şöyle:

DÖVİZLER KUR (TL)
1 ABD Doları 42,8623
1 Azerbaycan Yeni Manatı 25,0718
1 BAE Dirhemi 11,6054
1 Brezilya Reali 7,7012
1 Çin Yuanı 6,0977
1 Gürcistan Larisi 15,9305
1 Hindistan Rupisi 0,47784
1 Irak Dinarı 0,03275
1 İngiliz Sterlini 57,8159
100 Japon Yeni 27,4189
1 Katar Riyali 11,6928
1 Kuveyt Dinarı 138,441
1 Rus Rublesi 0,54456
1 Suudi Arabistan Riyali 11,4286
1 Ürdün Dinarı 60,5091
1 Euro 50,4532
EFEKTİFLER KUR (TL)
1 ABD Doları 42,8323
1 Avustralya Doları 28,5479
1 Danimarka Kronu 6,7403
1 Euro 50,4179
1 İngiliz Sterlini 57,7755
1 İsveç Kronu 4,6454
1 İsviçre Frangı 54,1328
100 Japon Yeni 27,3175
1 Kanada Doları 31,1565
1 Kuveyt Dinarı 136,3644
1 Norveç Kronu 4,2560
1 Suudi Arabistan Riyali 11,3429

