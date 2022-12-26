Borsadan Hisse Nasıl Alınır? Borsa Hisse Senedi Alım Satımı Nasıl Yapılır ve En Az Ne Kadar Alınabilir?

Borsada hisse nasıl alınır konusu araştırılırken yatırım kanallarının da incelenmesinde fayda vardır. Borsadan hisse senedi nasıl alınır sorusuna bu anlamda en doğru cevabı bulabilirsiniz. Borsa hisse senetleri en az ne kadar hisse senedi alınabilir sorularına cevap bulunarak bu alanda yapacağınız yatırımlarda hata ihtimalini azaltabilirsiniz. Hisse senedi nasıl satılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Borsada Hisse Nasıl Alınır?

Hisse senedi, bir şirketin belli bir oranının halka arz edilmiş kısmıdır. Günümüzde hisse senetlerinin alınıp satılmasını sağlayan sistem, BİST adı verilen Borsa İstanbul kanalından gerçekleştirilir. Borsada işlem yapmak, bankalar ve borsa aracı kurumları tarafından gerçekleştirilir. Borsada alınan hisse senetlerinin satış işlemleri için de yine aynı kanal kullanılır. Banka ve aracı kurumlar tarafından alım satım işlemleri yapılabilir.

Borsa, döviz ya da altın gibi klasik yatırım araçlarına nazaran daha riskli bir yatırım aracıdır. Bu nedenle banka ya da aracı kuruma müracaat edip borsa hesabı açmak istediğinizde size bir risk kabul formu imzalatılır. Söz konusu formda, borsanın riskli bir yatırım aracı olduğunu kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Borsada hisse senedi alıp satmak için hesap açma işlemlerinin eksiksiz şekilde yapılmış olması gerekir. Banka ya da aracı kurumun işleyişine bağlı olarak genellikle aynı gün içinde hesap açma işlemleri tamamlanır.

Hesap açma işleminden sonra, hisse senedi alım satım işlemlerine geçmek için belli bir meblağ paranın borsa hesabınıza aktarılması gerekir. Yapılan alım işlemleri de bu para ile yapılır. Her alım ve satımdan sonra banka ya da aracı kurum, yapılan işlem miktarı kadar işlem ücretini ilgili müşteriden tahsil eder.

Borsa Hisse Senetleri

Borsa İstanbul'da hisse senetlerini alıp satabileceğiniz çok sayıda şirket vardır. Bu şirketlerin belli orandaki hisseleri borsada dolaşım halindedir. Söz konusu hisse senetleri alınıp satılabilir. Şirketin güvenilirliğine göre Bist-30, Bist-50, Bist-100 ya da gözaltı pazarı gibi terimlerle de karşılaşabilirsiniz. Borsada işlem gören en güvenilir hisse senetleri Bist-30 hisseleridir. Gözaltı pazarı ise en riskli gruptaki hisse senetleridir.

Hisse senedi alım satımlarında, SPK tarafından ekstra bir koruma tedbiri olmadığı sürece herhangi bir kota yoktur. Herhangi bir müşteri, sabah 10:00 ile 18:00 arasında istediği kadar hisse senedi alıp satabilir. Hisse satışından 2 gün sonra (buna T+2 günü denir) borsa hesabınızdaki parayı çekebilirsiniz. Hisse satılıp yeni bir hisse alınacaksa böyle bir bekleme süresi söz konusu değildir.