BOTAŞ doğal gaz kesintisi iddialarını yalanladı: Söz konusu değildir

BOTAŞ sanayicilerin kullandıkları doğal gazı yüzde 40 daha az tüketmeleri konusunda uyarı yapıldığına dair yayınlanan haberler üzerine açıklamalara bulundu.
BOTAŞ, Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sanayicilere yazı göndererek kullandıkları doğal gazı yüzde 40 oranında azaltmaları yönünde yapılan haberleri yalanladı.
"KESİNTİ UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Yapılan açıklamada gündeme gelen iddiların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bazı medya organlarında iddia edildiği gibi Kuruluşumuz tarafından sanayi tesislerine herhangi bir kısıntı/kesinti uygulaması söz konusu değildir." ifadeleri kulanıldı.