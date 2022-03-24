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Haberler Ekonomi Haberleri BOTAŞ doğal gaz kesintisi iddialarını yalanladı: Söz konusu değildir
Giriş Tarihi: 24.3.2022 19:28 Son Güncelleme: 24.3.2022 19:45

BOTAŞ doğal gaz kesintisi iddialarını yalanladı: Söz konusu değildir

BOTAŞ doğal gaz kesintisi iddialarını yalanladı: Söz konusu değildir

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) bazı yayın organlarında çıkan sanayilerde kullanılan gazda yüzde 40 oranında azalmaya gidileceğine yönelik haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündeme gelen iddiların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir kısıntı/kesinti uygulaması söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

BOTAŞ sanayicilerin kullandıkları doğal gazı yüzde 40 daha az tüketmeleri konusunda uyarı yapıldığına dair yayınlanan haberler üzerine açıklamalara bulundu.

BOTAŞ, Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sanayicilere yazı göndererek kullandıkları doğal gazı yüzde 40 oranında azaltmaları yönünde yapılan haberleri yalanladı.

"KESİNTİ UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yapılan açıklamada gündeme gelen iddiların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bazı medya organlarında iddia edildiği gibi Kuruluşumuz tarafından sanayi tesislerine herhangi bir kısıntı/kesinti uygulaması söz konusu değildir." ifadeleri kulanıldı.

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BOTAŞ doğal gaz kesintisi iddialarını yalanladı: Söz konusu değildir
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