BOTAŞ doğal gaz kesintisi iddialarını yalanladı: Söz konusu değildir

"KESİNTİ UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Yapılan açıklamada gündeme gelen iddiların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bazı medya organlarında iddia edildiği gibi Kuruluşumuz tarafından sanayi tesislerine herhangi bir kısıntı/kesinti uygulaması söz konusu değildir." ifadeleri kulanıldı.