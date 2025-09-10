BOTAŞ’tan 14.4 milyar metreküplük anlaşma

BORU Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), uluslararası enerji şirketleriyle iki gün içerisinde toplam 14.4 milyar metreküp hacminde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşmasına imza attı. Gastech 2025 Forumu kapsamında temasları hakkında paylaşımlarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre BP ile 4.8 milyar, Shell ile 2.4 milyar, SEFE ile 1.8 milyar, Chenire ile 1.2 milyar, ENI ile 1.5 milyar, Equinor ile 1.5 milyar, Hartree ve JERA ile 600 milyon metrüp LNG tedarikini kapsayan anlaşmalara imza atıldı. Bayraktar ayrıca Gastech 2025 kapsamında Saipem CEO'su Alessandro Puliti ile Sakarya Gaz Sahası Faz 3 aşamasının geliştirilmesine yönelik teknik planlamaların ele alındığını belirterek, "TP-OTC ile Saipem arasında, Faz 3 kapsamında üretilecek doğal gazın karaya taşınması için 183 kilometrelik derin deniz ana üretim boru hattı inşası anlaşması imzalandı" dedi.