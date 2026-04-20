Brent petrol haftaya yükselişle başladı: Fiyatlarda yüzde 7’lik artış!

Petrol ve doğalgaz fiyatları, ABD Donanması'nın hafta sonu İran'a ait bir gemiye müdahale ederek el koymasının ardından sert yükseliş kaydetti.
Hafta sonu boyunca Tahran'ın gemilere ateş açtığı ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden sıkı kontrol uygulamalarını devreye aldığına dair gelişmeler, piyasadaki tansiyonu artırdı.
Brent petrol, kritik geçiş hattının yeniden açıldığına dair açıklama sonrası cuma günü yaşadığı kayıpların büyük bölümünü telafi ederek yüzde 7,9'a kadar yükseldi. Avrupa doğalgaz fiyatları ise yüzde 11'e varan artış gösterdi. İran yönetimi, ABD'nin İran bağlantılı gemilere yönelik ablukasının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunarak cumartesi günü boğazı yeniden kapattığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'na doğru ilerleyen ve uyarılara rağmen durmayan bir gemiye müdahale edilerek el konulduğunu açıkladı. Bu olay, yaklaşık bir hafta önce başlayan abluka sürecindeki ilk büyük karşılaşma olarak öne çıktı. Gelişme, İslamabad'da planlanan olası barış görüşmelerine ilişkin karşılıklı açıklamaların hemen ardından yaşandı. Trump anlaşma ihtimaline işaret ederken, İran tarafı müzakereler için net bir zemin olmadığını belirtti.
Karobaar Capital LP'nin baş yatırım sorumlusu Haris Khurshid, piyasaların hâlâ bu sürece ilişkin risk primi taşıdığını ancak bunun tam olarak fiyatlanmadığını ifade etti. Khurshid, mevcut durumun sürmesi halinde petrol fiyatlarının kademeli olarak 105–115 dolar bandına yükselebileceğini, ancak haber akışına bağlı dalgalanmaların devam edeceğini vurguladı.
Bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın salı günü yapılması planlanan görüşmeler için İslamabad'a gitmesi bekleniyor. Ancak İran devlet televizyonu, müzakere heyetinden bir yetkilinin bu toplantıya katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Verilere göre pazar günü itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi gerçekleşmezken, cumartesi günü en az 13 petrol tankeri rotasını değiştirerek Basra Körfezi'ne geri döndü.
Öte yandan petrol fiyatları haftanın ilk gününde güçlü bir toparlanma göstererek yüzde 7'nin üzerinde yükseldi. Cuma günü yüzde 9'dan fazla düşüş yaşayan fiyatlar, kısa sürede yön değiştirerek yukarı yönlü hareket etti. Bu artışta, ABD ile İran arasındaki ateşkes ihlali gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması belirleyici oldu.
Küresel enerji arzı açısından kritik önemdeki bu geçiş noktasındaki belirsizlik piyasaları doğrudan etkilerken, Brent petrol 6,56 dolar artışla 96,94 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise 6,07 dolarlık yükselişle 89,92 dolara ulaştı. Her iki kontratta da artış oranı yüzde 7'nin üzerine çıktı.
Uzmanlara göre son günlerde Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin yarattığı beklenti ve belirsizlikler fiyatlardaki sert dalgalanmanın ana nedeni oldu. İran'ın cuma günü boğazı ticari geçişlere açacağını duyurması fiyatları aşağı çekerken, kısa süre sonra yeniden kapatılması yükselişi tetikledi. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüreceğini açıklaması da gerilimi artıran önemli unsurlar arasında yer aldı.