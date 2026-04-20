Brent petrol haftaya yükselişle başladı: Fiyatlarda yüzde 7’lik artış!

Karobaar Capital LP'nin baş yatırım sorumlusu Haris Khurshid, piyasaların hâlâ bu sürece ilişkin risk primi taşıdığını ancak bunun tam olarak fiyatlanmadığını ifade etti. Khurshid, mevcut durumun sürmesi halinde petrol fiyatlarının kademeli olarak 105–115 dolar bandına yükselebileceğini, ancak haber akışına bağlı dalgalanmaların devam edeceğini vurguladı.

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın salı günü yapılması planlanan görüşmeler için İslamabad'a gitmesi bekleniyor. Ancak İran devlet televizyonu, müzakere heyetinden bir yetkilinin bu toplantıya katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Verilere göre pazar günü itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi gerçekleşmezken, cumartesi günü en az 13 petrol tankeri rotasını değiştirerek Basra Körfezi'ne geri döndü.