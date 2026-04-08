Haberler Ekonomi Haberleri Brent petrol için 80 dolar tahmini! Yıl sonunda fiyatlar gerilecek mi?
Giriş Tarihi: 8.04.2026 11:52

Capital Economics Başekonomisti Neil Shearing, ABD-İsrail-İran arasında muhtemel bir anlaşmanın kalıcı hale gelmesi halinde petrol fiyatlarının yıl sonunda varil başına yaklaşık 80 dolara gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Capital Economics Başekonomisti Neil Shearing, ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi için önemli engeller bulunduğunu ifade ederek "Bu sorunlar aşılır ve anlaşmaya varılırsa, gelişmeler temel senaryomuza yaklaşacaktır" diye konuştu.

Kuruluşun baz senaryosuna göre; çatışmanın bu ay sonuna kadar yatışması ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının aynı zaman diliminde tekrar başlaması bekleniyor.

Bu bağlamda Capital Economics, Brent petrol fiyatının ikinci çeyrekte ortalama 95 dolar civarında olmasını, daha sonra dördüncü çeyreğe doğru 80 dolar seviyesine gerilemesini öngörüyor.

