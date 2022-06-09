Brent petrol varil fiyatı nedir, kaç dolar, düştü mü, son durum ne? 9 Haziran 2022 Brent petrol fiyatı canlı grafik!

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0.5) artarak 416 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1.8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0.4) azalışla 218 milyon 200 bin varile geriledi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 300 bin varil (yüzde 1.4) azalışla 519 milyon 300 bin varile düştü. Söz konusu veriler, seyahat sezonunun da etkisiyle talep toparlanmasının devam ettiğine yönelik algıyı güçlendirerek fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

