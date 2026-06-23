Brexit’in İngiltere’ye maliyeti 1 trilyon sterlin

İngiltere
, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla en büyük ticaret ortağı AB'den ayrılma kararı almasının üzerinden geçen 10 yılda, bir trilyon sterlini aşan potansiyel fırsat kaybı yaşadı. Brexit'in ülke ekonomisinde yüzde 4 ila yüzde 8'lik potansiyel büyüme kaybına yol açmış olabileceği ve etkisinin "ani bir çöküşten" ziyade ticaret, yatırım ve verimlilik üzerinde kademeli ve birikimli bir baskı şeklinde ortaya çıktığı ifade ediliyor. Araştırma şirketi Ipsos'un son anketlerine göre, İngiltere'nin yüzde 52'si AB'ye yeniden katılmak isterken yüzde 33'ü buna karşı çıkıyor. İngiltere'de AB üyeliği konusunda yeni bir referandum yapılması halinde halkın yüzde 48'inin bunu destekleyeceği tahmin ediliyor.