Broker Ne Demek? Finans Terimi Olarak Broker Ne Anlama Gelir Ve Ne İş Yapar?

Broker finans dünyasında kullanılan kelimelerdendir. Günlük konuşma dilinde ise komisyoncu olarak bilinir. Bu açıdan broker ne demek sorusunun yanıtı oldukça merak edilir. Broker bir meslek dalıdır ve kişiler bu mesleği bireysel olarak ya da firmalar için icra edebilirler. Ancak her durumda kendileri adına iş yapan kişilerdir. Finans terimi olarak broker ne anlama gelir ve ne iş yapar sorularının yanıtı yazımızda.

Broker Ne Demek?

Broker, şirketlere aracılık yapan alım ve satım işleri ile uğraşan kişi demektir. Kişileri ve firmaları temsil ederek çalışsalar da her zaman kendi adlarına çalışırlar. İş yapmadan önce mutlaka komisyon ücretlerini hesaplayarak iş yapmaya özen gösteren kişilerdir. Bu bakımdan komisyoncu olarak çalışan brokerler kişilere alacakları para için bir sözleşme imzalatırlar ve kendilerini güvene alırlar.

Broker kelimesi bulunduğu sektöre göre farklı isimler altında anılır. Komisyoncu en bilinen isimlerden biridir. Farklı alanlarda alım satım yapılarak alınan komisyon ücretleri bu kişilerin gelirlerini oluşturur. Özellikle başarılı ve işinde son derece başarılı olan kişiler çok yüksek rakamlarda kazançlar elde edebiliyorlar. Broker daima komisyonu ile kazanç sağlayan kişiler olarak bilinir.

Borsa Broker Ne Demek?

Borsa brokeri ise hisse alım ve satımlarında komisyon karşılığında hizmet veren kişilerdir. Hisse alım ve satımlarında yatırımcılara yol gösteren ve yatırımların yönlendirilmesine yardımcı olurlar. Bu bakımdan alıcı ve satıcı arasında bir köprü vazifesi de görürler.

Borsa sektörü son derece riskli bir sektördür. Bu nedenle de kişiler borsada işlem yapacakları zaman işi bilen kişilerin düşüncelerine ihtiyaç duyarlar. Bu kişiler de broker olarak hizmet verenlerdir. Alım satım işlemlerini başlatmak, doğru alanlara yatırım yapmak gibi konularda önemli birer yol göstericidirler. Yapılan işlemler içinde belirli bir yüzde komisyon ücretleri vardır.

Broker Ne İş Yapar?

Broker bulundukları sektöre göre çalışırlar. Emlak, borsa, sigorta gibi sektörlerde oldukça fazla broker bulunur. Bu kişiler satıcı ve alıcı arasındaki ilişkileri yürütmekle sorumludurlar. Aynı zamanda müşteri adına alım ve satım işlemlerini de başlatan kişilerdir. Bunların yanında müşteri mahremiyetine sadık kalmak, finansal gelişmeleri yakından takip etmek görevlerindendir. Bunların yanında hisse senedi ve tahvil alım satımı gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek önemli görevleri arasındadır.

Finans Terimi Olarak Broker Ne Anlama Gelir ve Ne İş Yapar?

Finans dünyasında birçok terim vardır. Bunlardan birisi de broker kelimesidir. Broker alım satım işlemlerinde aracı olan kişilerdir. Bu işi yapabilmek için bir sertifika almak zorunlu değildir. Ancak bulunulan sektörde uzman olmak büyük bir önem taşır. Aynı zamanda bulunulan sektörü yakından takip etmek de son derece önemli noktalardan biridir.