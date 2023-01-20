BSMV Nedir? BSMV Açılımı Nedir, Oranı Nasıl Hesaplanır?

BSMV nedir sorusuna Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi şeklinde yanıt verilir. Daha farklı bir tanım ile BSMV ne demek sorusuna bankacılık işlemleriyle sigorta işlemlerinin vergilendirilmesi yanıtı verilebilir. Bununla birlikte BSMV muafiyeti nedir konusu da banka ve sigorta işlemleri arasında dikkate alınan konular arasındadır. BSMV açılımı nedir, oranı nasıl hesaplanır sorularını sizler için araştırdık ve haberimizde paylaştık.

BSMV Nedir?

BSMV'nin ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için açılımına bakmak gerekir. Açılımı ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'dir. Banka işlemleri ile sigorta işlemlerinin vergilendirilmesi olarak da bir tanımlama yapılabilir. Bu vergi banka ve sigorta başta olmak üzere yapılabilecek tüm genel finansal işlemlerin vergilendirilmesini amaçlamaktadır.

BSMV vergisinin temeli ise 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'na dayanmaktadır. Bankaların hem banka hem de sigorta işlemleri ile elde etmiş oldukları komisyon, faiz ve ücret gelirleri üzerinden alınan bir vergi türüdür. Aynı zamanda sigorta şirketlerinin poliçelerinde göstermiş oldukları primler üzerinden de alındığı söylenebilir. %5 oranında alınmaktadır. Yürürlüğü ilk giriş tarihi 1986 yılıdır.

BSMV Kesilen Banka ve Sigortacılık İşlemleri

BSMV kapsamına giren birtakım işlemlerden devlete ödenmek üzere çeşitli kesintiler yapılmaktadır. Bu kesintilerin yapılabildiği işlemler arasında şunlar yer alır:

Kredi ve kredi kartlarına işletilen tüm faiz türleri

Vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faizler

Hisse senetlerinden hem alış hem de satış komisyonları

Satın alınan döviz çeşitlerinin tutarları

EFT ve havale için ödenen ücretler

Hesapların işletilme ücretleri

Kredi kartlarına ödenen aidatlar

Sigorta primleri

Gibi işlemler üzerinde bahsi geçen vergilendirme işlemleri yapılmaktadır.

BSMV Nasıl Hesaplanır?

İhtiyaç ve taşıt kredileri yanında çeşitli kredi kartı borçları üzerinden alınan faizlerden BSMV vergisi kesilse de konut kredileri bu faizin dışında bırakılmıştır. BSMV vergisi %5 olarak belirlenmiştir. Sabit olarak ödenen krediler her ay kredi tutarından düşülür. Bunu izleyen aylarda da BSMV ve KKDF payları sürekli azalma gösterir. Ancak ana para tutarı geri ödeme tutarında artış ortaya çıkar. Örnek ile açıklamak gerekir ise:

12 vadesi olan aylık taksitli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ele alınır. Bu ihtiyaç kredisinin faiz oranı da %2,2 olarak belirlenmiştir. Buna göre BSMV 1. taksit hesaplaması şu şekilde yapılır:

Faiz: Ana Para x Aylık Kredi Faiz Oranı= 20.000 x %22=440 TL

BSMV: Faiz x BSMV Oranı= 440 x %5= 22 TL olur.

Buna ek olarak KKDF: Faiz x KKDF Oranı= 440 x %15 = 66 TL olur.

Taksit tutarını hesaplayabilmek için de anapara+ faiz+ BMSV+ KKDF işlemi yapılır.