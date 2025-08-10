BTK’dan 5G ve ötesi için eğitim desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G frekans ihalesini bu ay yapmayı planladıklarını açıklarken, ilk sinyal ise 2026'da alınacak. Türkiye'yi yeni nesil haberleşme sistemlerine kavuşturacak 5G'ye geçişte nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için kamu kurumları ve üniversiteler harekete geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yapılan duyuruya göre, 5G vadisinde 5G ve ötesi konularda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı ile bilgi, iletişim ve haberleşme teknolojilerinin yanı sıra dijital dönüşüm konularında çalışacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında eğitim desteği alacak nitelikli insan kaynağının, Türkiye ile dünya pazarlarında yer alacak yerli ve milli katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde kritik rol oynayacağı öngörülüyor. Ayrıca bu kapsamda desteklenecek öğrencilerin, ileri iletişim teknolojileri üzerine sürdürülebilir yetkinlik oluşturması ve yapacakları tez çalışmalarıyla patentler, projeler ve makaleler gibi çok çeşitli formlarda çıktılar üretmesi hedefleniyor. Programa kabul edilen öğrenciler ODTÜ, Hacettepe veya Bilkent Üniversitelerinde 5G alanında yürüttükleri yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederken, mobil işletmecilerin profesyonel yol göstericiliği ile kendilerini 5G ve ötesi teknolojilerde geliştirme fırsatı yakalayacak. Programa dâhil olmak isteyenlerin bu üç üniversitenin Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilmiş olması gerekiyor.5G'nin içindeki "G" harfi, "generation" yani nesil anlamını taşıyor. Başvurular 22 Eylül tarihine kadar BTK üzerinden de yapılabileceği gibi mülakat ise 2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Programa kabul edilenlere verilecek destek ücretleri eğitim öğretim yılının başladığı yıl içinde devlet tarafından belirlenen en düşük üniversite araştırma görevlisi aylığının yüzde 15 fazlasına denk gelecek.