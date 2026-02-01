BTK’ya ara tedbir yetkisi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sektörlere yönelik yaptığı denetim ve incelemelerde yeni bir dönem başlıyor. BTK artık posta sektörü, altyapı firmaları, telekomünikasyon sektörü, sosyal ağ sağlayıcılar gibi alanlarda yaptığı denetimlerde "ara tedbir" alabilecek. Yani bir firmaya yönelik yapılan denetimlerde "telafisi güç veya imkânsız durumların oluşmasının önlenmesi" amacıyla denetlenen işletmenin faaliyetleri 6 aylığına kısıtlanabilecek. Mesajlaşma uygulamaları WhatsApp, BİP, Telegram, Discord'un faaliyetleri de denetlenebilecek.

UZAKTAN DENETİM

Resmi Gazete'de yayımlanan BTK'nın denetim çalışmalarına ilişkin yönetmelik değişikliği kapsamında BTK'nın izleme ve denetim süreçleri yeniden tanımlandı. Uzaktan denetim sisteme girerken denetlenen tarafın bilgi ve belge sağlama yükümlülüğü netleştirildi. En önemli değişiklik ise ara tedbir yetkisinde yapıldı. BTK denetlediği işletmeye 6 aya kadar kısıtlama ya da durdurma tedbiri uygulayabilecek. Edinilen bilgiye göre mesajlaşma uygulamaları WhatsApp, BİP, Telegram, Discord'un faaliyetleri de denetlenebilecek. Karar özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının verilerinin Türkiye'de kalması yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği gibi durumlar için kullanılacak. Vatandaşların kişisel mesajlarının denetlenmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak.

TÜRKIYE'DE TUTULMA ŞARTI

Yetki kapsamında posta ve telekomünikasyon sektörü, altyapı firmaları, sosyal ağ sağlayıcılar gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin mevzuata uyumları kontrol edilecek. Şirketlerin Türkiye'deki yasal düzenlemelere uygun hareket edip etmediği inceleneceği gibi veri yükümlülükleri denetimi yapılacak. Özellikle kullanıcı verilerinin Türkiye'de tutulması şartının yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü sağlanacak. Teknik ve idari süreçler incelenecek. Sistem altyapısı, kayıt düzeni, güvenlik tedbirleri, loglama, erişim yönetimi kontrol edilecek. Ayrıca platformların sunduğu hizmetlerin içerik, erişim, güvenlik ve düzenleyici kurallara uyum yönünden değerlendirilmesi yapılacak.