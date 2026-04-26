Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bu yıl 100 atölye kurulacak
Giriş Tarihi: 26.04.2026

Bu yıl 100 atölye kurulacak

MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Bu yıl 100 atölye kurulacak
  • ABONE OL

TÜRKİYE'NİN teknoloji üreten bir ülke olma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen milli teknoloji atölyeleri projesi hız kesmeden ilerliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye genelinde kurulacak atölyelere ilişkin hedeflerini açıkladı. Kacır, gençlerin erken yaşta teknolojiyle buluşmasını sağlayacak projenin tüm Türkiye'ye yayılacağını belirterek, "2026 sonuna kadar 81 ilde 100 milli teknoloji atölyesini yıl sonuna kadar kuracağız. Bunların 50'si halihazırda faaliyette. Resmi açılışlarını yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Milli teknoloji hamlesinin önemli ayaklarından biri olarak görülen atölyelerde gençler, robotik, yazılım, yapay zekâ, elektronik ve tasarım gibi kritik alanlarda eğitim alma imkânı buluyor. Gençler bu merkezlerde kendi projelerini geliştirerek teknoloji üretme kültürüyle tanışıyor.

BECERİLERİ ARTACAK
Türkiye'nin dört bir yanında kurulacak atölyelerle gençler teknoloji geliştirme becerilerinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri üretim ortamları oluşturulurken, girişimcilik ekosistemine de yeni yeteneklerin kazandırılması amaçlanıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu yıl 100 atölye kurulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA