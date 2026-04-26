Bu yıl 100 atölye kurulacak

TÜRKİYE'NİN teknoloji üreten bir ülke olma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen milli teknoloji atölyeleri projesi hız kesmeden ilerliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye genelinde kurulacak atölyelere ilişkin hedeflerini açıkladı. Kacır, gençlerin erken yaşta teknolojiyle buluşmasını sağlayacak projenin tüm Türkiye'ye yayılacağını belirterek, "2026 sonuna kadar 81 ilde 100 milli teknoloji atölyesini yıl sonuna kadar kuracağız. Bunların 50'si halihazırda faaliyette. Resmi açılışlarını yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Milli teknoloji hamlesinin önemli ayaklarından biri olarak görülen atölyelerde gençler, robotik, yazılım, yapay zekâ, elektronik ve tasarım gibi kritik alanlarda eğitim alma imkânı buluyor. Gençler bu merkezlerde kendi projelerini geliştirerek teknoloji üretme kültürüyle tanışıyor.

BECERİLERİ ARTACAK

Türkiye'nin dört bir yanında kurulacak atölyelerle gençler teknoloji geliştirme becerilerinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri üretim ortamları oluşturulurken, girişimcilik ekosistemine de yeni yeteneklerin kazandırılması amaçlanıyor.