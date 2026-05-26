Buğday fiyatları CBOT’ta düşüşte: ABD-İran gerilimi piyasadaki kayıpları sınırladı

ABD'de Memorial Day tatilinin ardından piyasaya dönen yatırımcılar, Orta Doğu'da yaklaşık üç aydır devam eden çatışmaları sona erdirebilecek diplomatik görüşmelerdeki gelişmeleri fiyatlamaya başladı. Chicago'da işlem gören en aktif buğday vadeli kontratları gün içinde yüzde 1,6'ya kadar değer kaybetti. Aynı zamanda soya fasulyesi ve mısır vadeli işlemlerinde de düşüş görüldü.
Chicago Ticaret Borsası'nın pazartesi günü resmî tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle salı günkü işlemler, yatırımcıların ateşkes beklentilerine verdiği ilk tepki olarak değerlendirildi.
Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri operasyonlarına ilişkin haberler, emtia piyasalarında savaş kaynaklı risk algısını yeniden gündeme taşıdı. ABD Merkez Komutanlığı, Amerikan güçlerinin İran'daki füze fırlatma noktalarını ve mayın döşediği öne sürülen tekneleri hedef aldığını duyurdu.
İran'ın yarı resmi Fars News Agency ise Hürmüz çevresinde, Sirik ve Cesk kıyıları yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
Futures International LLC Emtia Direktörü Joe Davis, ham petrol fiyatlarının ABD'nin İran'a yönelik saldırı haberlerinin ardından toparlandığını belirterek bunun buğday piyasasındaki kayıpları sınırladığını ifade etti. Davis, "Savaş risk primi yeniden piyasaya dönüyor" değerlendirmesinde bulundu.