Buğday fiyatlarında artış: Haftalık kazanç iki ayın zirvesinde!

Buğday piyasasında yükselişin temelinde, hem tarımsal üretimi zorlaştıran iklim koşulları hem de tedarik zincirindeki aksaklıklar yer alıyor. Özellikle gübre arzındaki sıkılaşma ve jeopolitik gerilimlerin etkisi, küresel buğday arzına yönelik endişeleri artırıyor.

Chicago Ticaret Borsası'nda buğday vadeli işlemleri, Şubat ayından bu yana en sert haftalık yükselişini kaydederek yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.

KURAKLIK VE BÖLGESEL ÜRETİM RİSKLERİ

Vaisala XWeather verilerine göre ABD'nin Büyük Ovalar bölgesinde kuraklığın sürmesi beklenirken, Avustralya'da hem tarımsal girdi sıkıntıları hem de kurak hava koşulları ekim alanlarını baskılıyor.

Karadeniz havzasının bazı kesimleri ile Avrupa'daki kuraklık ve olumsuz hava koşulları da dünyanın önde gelen üretim bölgelerinde arz görünümünü zayıflatıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE GÜBRE KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile kalıcı ateşkes ihtimaline dair açıklamaları piyasalarda temkinli bir iyimserlik yaratırken, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların sürmesi enerji ve gübre tedarikinde sorunların devam etmesine neden oluyor. Bu durum, küresel tarımsal üretim üzerindeki baskıyı artırıyor.

FİYATLARDA SINIRLI GÜNLÜK HAREKETLER

Chicago buğdayı haftanın son işlem gününde hafif yükselişle 6,07 dolar seviyesinde seyrederken, Kansas buğdayı 6,56 dolara çıktı. Mısır fiyatlarında sınırlı artış görülürken, soya fasulyesi ise hafif geriledi.