Bugün bankalar açık mı, tatil mi? 25 Mayıs Pazartesi 2026 bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü bankaların çalışma durumu en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle şubeden işlem yapacak vatandaşlar ile para transferi gerçekleştirecek kullanıcılar, bankaların mesai düzenine odaklanmış durumda. Peki, bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu?
İDARİ İZİNDE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 9 günlük bayram tatili, özünde kamu çalışanlarını kapsayan bir "idari izin" statüsündedir. Bankalar ise yasal olarak özel sektör kuruluşu ve finansal altyapı sağlayıcısı kategorisinde yer alır. Bu nedenle, 25 Mayıs Pazartesi günü idari izin dönemi başlasa dahi bankaların normal mesai düzeninde devam etmesi bekleniyor.
BAYRAM SONRASI BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı'nın resmi tatil günleri 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerini kapsamaktadır. 31 Mayıs Pazar gününün de hafta sonu tatiline denk gelmesiyle birlikte, bankalarda normal şube bankacılığı düzenine geri dönüş tarihi 1 Haziran Pazartesi günü olacaktır.