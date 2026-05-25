Bugün bankalar açık mı, tatil mi? 25 Mayıs Pazartesi 2026 bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
Giriş Tarihi: 25.05.2026 09:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurmuştu. Kararın ardından milyonlarca vatandaş tatil planlarını şekillendirirken, resmi kurumların ve bankaların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Para transferi ve şube işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bugün bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı sorularıyla gelişmeleri takip ediyor.

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü bankaların çalışma durumu en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle şubeden işlem yapacak vatandaşlar ile para transferi gerçekleştirecek kullanıcılar, bankaların mesai düzenine odaklanmış durumda. Peki, bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu?

İDARİ İZİNDE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 9 günlük bayram tatili, özünde kamu çalışanlarını kapsayan bir "idari izin" statüsündedir. Bankalar ise yasal olarak özel sektör kuruluşu ve finansal altyapı sağlayıcısı kategorisinde yer alır. Bu nedenle, 25 Mayıs Pazartesi günü idari izin dönemi başlasa dahi bankaların normal mesai düzeninde devam etmesi bekleniyor.

Ancak yine de bankalar özelinde farklı bir karar alınmasına karşın müşterilerin müşteri hizmetlerinden detayları bilgi alması tavsiye ediliyor.

Pazartesi normal çalışma düzeni devam ederse arife günü de yarım gün mesai şeklinde işleyişin olması bekleniyor.

BAYRAM SONRASI BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı'nın resmi tatil günleri 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerini kapsamaktadır. 31 Mayıs Pazar gününün de hafta sonu tatiline denk gelmesiyle birlikte, bankalarda normal şube bankacılığı düzenine geri dönüş tarihi 1 Haziran Pazartesi günü olacaktır.

