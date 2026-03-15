Bulgaristan’a yeni gümrük kapısı geliyor

Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacaklarını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Bulgaristan sınırına yeni gümrük kapısı yapılacağını duyurdu. Bakan Ömer Bolat, Türkiye ile Bulgaristan arasında ticari taşımacılığı rahatlatacak yeni bir sınır kapısı için önemli bir adım atıldığını açıkladı. Yeni kapının devreye girmesiyle ticari taşımacılık için yeni bir koridor oluşacağını belirten Bolat, bu sayede sınır kapılarındaki yoğunluğun azalacağını ifade ederek, "Kapıkule veya bazen Hamzabeyli Sınır Kapısı ile İpsala Sınır Kapısı'nda yaşanan yığılmaları da böylece azaltmış olacağız" diye konuştu.