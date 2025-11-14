Bulutta değil yanındaki mini depoda taşımaya başla

Teknoloji devi Sandisk, taşınabilir depolama dünyasını yeniden şekillendirecek bir ürünle karşımızda: Sandisk Extreme Fit USB-C Flash Sürücü. Bulut hizmetlerine bağımlı kalmak istemeyen, dosyalarının fiziksel olarak yanında olmasına değer veren kullanıcılar için tasarlanan bu sürücü, dünyanın en küçük 1TB kapasiteli USB-C flash sürücüsü olma özelliğini taşıyor. Sandisk'in bu küçük devi, yakın bir zamanda Türkiye'de satışa sunulacak. Dosyalarını buluta emanet etmek yerine, kendi kişisel ve taşınabilir "bulut'u" yanında taşımak isteyenler için bir çözüm sunan Sandisk Extreme Fit USB-C Flash Sürücü, üretkenliği ve hareket özgürlüğünü en üst düzeye çıkarıyor.En dikkat çekici özelliği, ultra kompakt tasarımı. Cihazınıza taktıktan sonra çıkarmanıza gerek kalmadan, orada adeta gizli bir depo gibi durabiliyor. Bu, özellikle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar ile tablet kullananlar için büyük bir avantaj. Toplantıdan derse, evden kafeye çalışmaya giderken, tüm önemli dosyalarınız, projeleriniz ve anılarınız, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, doğrudan cihazınızın yanında.Bulut depolamanın upload/ download süreleri tarih olacak. Sandisk Extreme Fit, saniyede 400MB'ye varan okuma hızlarıyla dosya aktarımlarını anlık bir işleme dönüştürüyor. 1TB'ye kadar varan devasa kapasitesiyle, onlarca yüksek çözünürlüklü film, binlerce belge ve fotoğraf kolayca taşınabiliyor. İster bir öğrenci olun ister seyahat eden bir profesyonel, bu sürücü "yer kalmadı" endişesini tarihe karıştırıyor.