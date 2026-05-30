Bürokrasiye dijital neşter vuruluyor

Adalet Bakanlığı
, yargı süreçlerinde bürokrasiyi azaltacak önemli bir dijital dönüşüm adımını hayata geçiriyor. Türkiye Bankalar Birliği
ile yürütülen çalışmalar kapsamında hukuk mahkemeleri ve icra dairelerinde kullanılan banka teminat mektupları elektronik ortama taşınırken, standart teminat mektubu uygulamasına da geçiliyor. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan standart teminat mektubu şablonları, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne entegre edilmeye hazır hale getirildi. Yeni uygulama ile işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi hedefleniyor.