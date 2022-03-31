Bursa’nın 600 yıllık manda köyünden Türkiye’ye çağrı

Bursa'da 600 yıl önce kurulan Karaoğlan köyü, sağlığını doğal manda sütüne borçlu. İçtikleri tarhanadan, açtıkları yufkalara, hazırladıkları börek, erişte hamuruna kadar, her şeye manda sütü kullanan köy halkı besledikleri çok sayıda mandayı, Kirmasti Çayının, Karaoğlan merasında, Uluabat Gölü boyunda besliyor.
Yemsiz ve tamamen doğal besi ile beslenen mandalardan tamamen doğal süt sağımı yapılıyor. Manda yoğurdu, tereyağı, sucuğu, köyün en meşhur ürünlerinden birkaçı.
ARACI DEĞİL ÜRETİCİ KAZANIYOR
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ''600 yıldır geçimini manda yetiştiriciliği ve ürünleri ile sağlayan Karaoğlan Köyü sakinleri için önemli bir merkez kazandırdıklarını belirterek, " Cefakâr ve fedakâr manda yetiştiricilerimize destek olmak için aracı, komisyoncu olmadan onlara ulaşabileceğiniz bir satış merkezimiz var. Aracı değil, kıymetli üreticilerimiz kazansın" çağrısında bulundu.