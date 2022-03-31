Bursa’nın 600 yıllık manda köyünden Türkiye’ye çağrı

ARACI DEĞİL ÜRETİCİ KAZANIYOR

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ''600 yıldır geçimini manda yetiştiriciliği ve ürünleri ile sağlayan Karaoğlan Köyü sakinleri için önemli bir merkez kazandırdıklarını belirterek, " Cefakâr ve fedakâr manda yetiştiricilerimize destek olmak için aracı, komisyoncu olmadan onlara ulaşabileceğiniz bir satış merkezimiz var. Aracı değil, kıymetli üreticilerimiz kazansın" çağrısında bulundu.