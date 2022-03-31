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Giriş Tarihi: 31.3.2022 11:41 Son Güncelleme: 31.3.2022 11:53

Bursa’nın 600 yıllık manda köyünden Türkiye’ye çağrı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’nın 600 yıllık manda köyünden Türkiye’ye çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile bir anda Türkiye gündemine gelen Manda Yoğurdu ile ilgili ortaya atılan iddialara, tam 600 yıldır geçimini mandacılıktan sağlayan köylülerden itiraz geldi. Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin destekleri ile Manda süt ve et ürünlerinin satışını yapan Karaoğlan köyü sakinleri, yüzde yüz doğal manda yoğurdunun kilogram fiyatının 25 TL olduğunu açıklayarak, “Bize ulaşın” dedi.

Bursa'da 600 yıl önce kurulan Karaoğlan köyü, sağlığını doğal manda sütüne borçlu. İçtikleri tarhanadan, açtıkları yufkalara, hazırladıkları börek, erişte hamuruna kadar, her şeye manda sütü kullanan köy halkı besledikleri çok sayıda mandayı, Kirmasti Çayının, Karaoğlan merasında, Uluabat Gölü boyunda besliyor.

Yemsiz ve tamamen doğal besi ile beslenen mandalardan tamamen doğal süt sağımı yapılıyor. Manda yoğurdu, tereyağı, sucuğu, köyün en meşhur ürünlerinden birkaçı.

Köy halkı 7'den 70'e her sabah manda sütünden yapılmış şifa deposu olan yoğurt ile güne başlıyor.

ARACI DEĞİL ÜRETİCİ KAZANIYOR

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ''600 yıldır geçimini manda yetiştiriciliği ve ürünleri ile sağlayan Karaoğlan Köyü sakinleri için önemli bir merkez kazandırdıklarını belirterek, " Cefakâr ve fedakâr manda yetiştiricilerimize destek olmak için aracı, komisyoncu olmadan onlara ulaşabileceğiniz bir satış merkezimiz var. Aracı değil, kıymetli üreticilerimiz kazansın" çağrısında bulundu.

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Bursa’nın 600 yıllık manda köyünden Türkiye’ye çağrı
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