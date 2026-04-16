Bütçe martta 229.9 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı bütçe verilerini açıkladı. Bütçe mart ayında 229.9 milyar TL açık verirken, ilk çeyrekte açık 420 milyar TL oldu. Martta bütçe giderleri yüzde 42.1 artarak 1 trilyon 460 milyara çıkarken, bütçe gelirleri yüzde 60.6 artarak 1 trilyon 230 milyara ulaştı. Vergi gelirlerinin yüzde 63.9 artarak 1 trilyon 57 milyara, faiz giderinin ise yüzde 46.3 artarak 235.9 milyara ulaştığı martta bütçe açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 azalarak 229.8 milyar lira indi. Geçen yılın mart ayında 100.6 milyar lira açık veren faiz dışı denge, bu yılın aynı döneminde 6.1 milyar TL fazla verdi. İlk çeyrekte ise bütçe giderleri yüzde 42 artarak 4 trilyon 425 milyar TL, faiz gideri yüzde 88.8 artarak 876.1 milyar oldu.

