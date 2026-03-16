Giriş Tarihi: 16.03.2026 11:34

Bütçe Şubat’ta Fazla Verdi

Merkezi yönetim bütçesi, Şubat ayında 24,4 milyar TL ile fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 353,6 milyar TL, giderleri ise 1 trilyon 329,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde bütçe fazlası 24,4 milyar TL oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 145,5 milyar TL olarak kaydedilirken, faiz dışı fazla 208,1 milyar TL olarak izlendi.

Ocak-Şubat döneminde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 965 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 774,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde bütçe 190,2 milyar TL açık verirken, faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 324,9 milyar TL ve faiz dışı fazla 449,9 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
