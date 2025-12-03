Bütçeden sürpriz zam çıktı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 23 Ekim'de başlayan 2026 yılı bütçe maratonu sona erdi. Bütçenin son gününde kamuda görev yapan genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri ile müfettişler ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'na getirilecek. AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeniyol Parti'li milletvekilleri tarafından sunulan önerge, bazı kamu görevlilerinin mali haklarına yönelik düzenlemeler içeriyor. Böylece yönetici ve kariyer meslek çalışanlarına 30 bin TL'ye kadar zam yapılacak.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Seyyanen zamdan TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, Kamu kurumlarının merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, uzmanlar ve bunların yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü yararlanacak.

İLAVE EK ÖDEME DE GÜNDEMDE

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri ÖSYM başkan Yardımcıları, MİAH sınıfında olanlardan, Merkezde görevli diğer Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler, Birinci sınıf olup 1. derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar, 1. dereceden aylık alanlar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışıp, 1 ve 2 nolu kısımlara girenler de komisyondan geçen teklif Meclis'te kabul edilirse bu seyyanen zamdan yararlanabilecek. (Bunlara ayrıca en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılacak.)